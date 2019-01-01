جيسوس يغادر نهائى كوبا أمريكا مطرودًا وباكيًا

تلقى الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدرب تيتي، ضربة قوية خلال مواجهة بيرو، اليوم الأحد، في نهائي كوبا أمريكا 2019.



جاء ذلك عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه جابرييل جيسوس مهاجم السيليساو.



وكان جيسوس قد تلقى البطاقة الصفراء خلال الشوط الأول، وفي الدقيقة 70 استقبل البطاقة الثانية، لتدخله بعنف على أحد لاعبي بيرو، ليترك منتخب بلاده ناقص العدد، ويغادر الملعب باكيًا.



وكان جيسوس قد صنع الهدف الأول للبرازيل، الذي سجله إيفرتون، كما أحرز الهدف الثاني للسيليساو.