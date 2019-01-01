نجم بيرو يحرم أليسون من إنجاز تاريخى

استقبلت شباك أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل، هدفًا من بيرو، مع نهاية الشوط الأول من مواجهة المنتخبين، في نهائي كوبا أمريكا 2019.



وجاء الهدف بقدم باولو جيريرو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء، ليعادل النتيجة لمنتخب بلاده، قبل أن يسجل البرازيل هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط نفسه.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أليسون حافظ على نظافة شباكه سواء مع منتخب البرازيل، أو مع ناديه ليفربول، لمدة 889 دقيقة.



وكان آخر هدف تلقاه أليسون في الجولة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنقضي، وتحديدًا أمام نيوكاسل، عن طريق اللاعب سالومون روندون في الدقيقة 54، وتحديدًا يوم 4 مايو الماضي.



بعد ذلك خاض ليفربول 3 مواجهات ما بين الدوري المحلي ودوري الأبطال "برشلونة - وولفرهامبتون - توتنهام" بالإضافة إلى 6 مواجهات مع البرازيل ما بين ودية ورسمية، قبل أن ينجح جيريرو في إيقاف هذا الإنجاز التاريخي، اليوم الأحد.