رئيسة رابطة الدوري الأمريكي: فخورة بإنجاز المونديال

أبدى رئيسة رابطة الدوري الأمريكي للسيدات، أماندا دوفي، سعادتها بنجاح منتخب بلادها في الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، والذي سيساهم في رفع شعبية الدوري المحلي على مستوى العالم، حيث انتصر في المباراة النهائية على هولندا بنتيجة 2-0.



وتنتمي أغلب لاعبات منتخب بطل العالم لأندية الدوري الأمريكي للسيدات، والذي تأسس في عام 2012، على رأسهن القائدة ميجان رابينو، 34 عامًا، من فريق ريجن إف سي، والحائزة على جائزتي أفضل لاعبة في البطولة، والهدافة برصيد 6 أهداف.



وأكدت دوفي، عبر حسابها الرسمي في تويتر، قائلة: "نحن كرابطة الدوري الأمريكي للسيدات فخورون بالمنتخب الوطني، قدم أداء رائعا وكان مصدر إلهام طوال أيام المنافسات".



وشهد منافسات كأس العالم للسيدات 2019 مشاركة العديد من اللاعبات بمختلف جنسياتهن، واللاتي ينتمين للأندية الأمريكية، كالبرازيلية مارتا، من فريق أورلاندو برايد، والأسترالية سام كير، من فريق شيكاجو ريد ستارز.



عودة تلك النجوم إلى الدوري الأمريكي للسيدات ستزيد من قوته عالميًا، بحسب ما أكدته الرئيسة دوفي، بالقول: "مع عودة لاعبات المنتخب الوطني إلى الديار، وعودة أكثر من 30 لاعبة أخرى من أندية الدوري اللاتي شاركن في كأس العالم، سيجعلن الدوري الأمريكي الأكثر تنافسية في العالم".