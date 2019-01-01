نجم منتخب الجزائر: الفوز بثلاثية لا يعني التقليل من غينيا

عبر رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الخضر على حساب غينيا بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حاليا.



وأوضح محرز، خلال تصريحات صحفية، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، أن اللقاء كان صعبا، مؤكدا أن الفوز بثلاثية لا يعني التقليل من غينيا على الإطلاق.



وأضاف أنه سعيد بالفوز الجائزة، ويسعى لمواصلة المشوار في البطولة القارية، من أجل التتويج بلقبها.



وتأهل منتخب الجزائر بهذا الانتصار، إلى دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية، حيث سيواجه الفائز من مالي وكوت ديفوار.