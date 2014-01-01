فتح المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس فتح المجال الجوي بالمطار بعد إغلاقه في وقت سابق مساء اليوم الأحد.



وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك إن "فتح الملاحة الجوية جاء بعد الانتهاء من تنظيف الأمـاكن التي طالتها القذائف التي وقعت في المطار مساء اليوم"، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة ستباشر في استقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم.



وكانت إدارة المطار قد أغلقت المجال الجوي وحولت الرحلات لمطار مصراتة شرق طرابلس بعد هجوم تعرض له المطار هو السابع منذ اندلاع الاشتباكات بضواحي طرابلس الجنوبية مطلع أبريل الماضي.



واتهمت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قوات المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى (الجيش الوطني الليبي) بالوقوف وراء الهجوم، وقالت إن "الهجوم أدى لإصابة ثلاثة مهندسين تابعين لشركة الخطوط الأفريقية بجروح، فيما اصيبت سيدة مسنة كانت قادمة على متن طيران البراق من بنغازي بحالة من الذعر ما أدّى الى تردي حالتها الصحية ونقلها لتلقي العلاج".



ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي وخروجه عن الخدمة في الحرب التي دارت عام 2014.