احتفالات عارمة في شوارع الجزائر بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية

عمت الاحتفالات شوارع الجزائر العاصمة مساء اليوم الأحد احتفالا بفوز المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر.

وخرج آلاف الجزائريين إلى شوارع العاصمة فور انتهاء المباراة رافعين الأعلام وأطلقوا أبواق السيارات وأشعلوا الشماريخ احتفالا بالفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية، بعد تقديم أداء متميز طوال مباريات البطولة، خاصة أنه حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات من ثلاثة انتصارات، ثم الفوز اليوم على غينيا.

وامتلأت ساحة "موريس أوادن" وشارعي "ديدودش مراد" و"سيدي يحيى" بالمشجعين الذي احتفلوا بفوز منتخبهم، وسط تأمين من قوات الشرطة.

وأشادت الجماهير الجزائرية بأداء لاعبي منتخب بلادهم وأعربوا عن أمنياتهم بفوز المنتخب بلقب البطولة، معربين عن ثقتهم في اللاعبين والمدير الفني الوطني جمال بلماضي.