محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر وغينيا

فاز رياض محرز نجم مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الغيني في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.



وقاد محرز الجزائر لعبور عقبة غينيا بعدما سجل هدفًا رائعًا خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد بإستاد الدفاع الجوي، وانتهت المباراة بتفوق الخضر 3-0.



وكان محرز قد سجل هدفه الثاني بالبطولة وينافس على لقب الهداف، متأخرا بفارق هدف مواطنه آدم أوناس، والسنغالي ساديو ماني والنيجيري أوديون إيجالو.

