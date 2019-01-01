رئيس البرازيل يخاطر بحضور نهائي كوبا أمريكا

يحضر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وبعض وزراء حكومته لملعب (ماراكانا) بريو دي جانيرو لمتابعة نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 بين منتخب بلاده وبيرو.



ووصل بولسونارو، الذي حضر مبارتين للفريق من قبل في البطولة، لملعب اللقاء دون الإعلان عن وصوله عبر مكبرات الصوت أو إظهاره خلال شاشات الملعب.



وقبِل بولسونارو مخاطرة حضور نهائي البطولة، على الرغم من أن الرؤساء السابقين لم يقوموا بهذا الأمر من قبل، تجنبا لأن يشار إليهم على أنهم فأل سيئ أو مذنبين وذلك حال خسارة السيليساو.



وعلى الجانب الآخر، لم يتواجد أي تمثيل رسمي من بيرو في المقصورة الشرفية على الرغم من خروج معلومات تفيد بحضور الرئيس البيروفي مارتين بيثكارا للقاء، إلا أن هذه المعلومات تم نفيها تماما من قبل الرئاسة.



وتواجد كل من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينجيز، ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيرو كابوكلو، من بين الحاضرين لهذه المباراة.



وجلس كابوكلو في المقصورة الرئيسية بجوار كل من مهاجم منتخب الكناري وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، الذي تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب الإصابة.



وحضر الرئيس البرازيلي المباراة برفقة اثنين من ابنائه وهما النائبين فلافيو بولسونارو وإدواردو بولسونارو، ووزير العدل سرجيو مورو ووزير العلاقات الخارجية إرنستو أراوخو ووزير الاقتصاد باولو جيديس، من بين آخرين.

