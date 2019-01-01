المجلس العسكري بالسودان: لدينا حق الفيتو في قرارات المجلس السيادي

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوادني، عبد الفتاح البرهان أن المجلس لديه حق الاعتراض "الفيتو" في بعض القرارات والتُصديق عليها من قبل المجلس السيادي، الذي تم التوصل إلى تشكيله في الاتفاق الأخير مع قوى الحرية والتغير.



وأوضح البرهان، في مُقابلة بقناة النيل الأزرق مساء اليوم الأحد، أن العلاقة عادت إيجابية مع قوى الحرية والتغيير مشيرا إلى أن المجلس السيادي الذي تم التوصل إليه مع المعارضة ليس لديه أي علاقة بالعمل التنفيذي على الاطلاق ولديه صلاحيات مُحددة، وذلك وفق موقع "باج نيوز" السوداني.



وأوضح رئيس المجلس العسكري أن المجلس التشريعي ينحصر دوره في مراقبة الأداء التنفيذي ولا سلطة لديه في سن القوانين التي تحتاج إلى تفويض شعبي مثل الدستور.



واستبعد البرهان وجود خلافات في الحكومة المقبلة بين السيادي والمكونات الأخرى لأن الفترة الانتقالية شكلت من أجلها حكومة مهام معنية بالاقتصاد وتحقيق السلام وتهيئة الأجواء للانتخابات.



وتوصلت قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري الجمعة الماضية إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية برعاية الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

