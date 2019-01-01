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عالم

الرزاز يؤكد لنظيره الفلسطيني رفض الأردن لأي صفقة تلغي حق الفلسطينيين

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:16 م
الرزاز
الرزاز
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أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لنظيره الفلسطيني محمد اشتيه، رفض عمان أي مساومة أو مشروع أو صفقة تلغي حق الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية، فقد بحث الرزاز خلال لقاء مع نظيره اشتيه الذي يزور المملكة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وشدد الرزاز أنه "لا تنازل إطلاقا عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات"، مؤكدا وقوف الأردن "موقفا موحدا وواضحا لتنمية العلاقات والتكامل بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني".

وقال: "نحن دائما نسعى للسلام ولكن طريق السلام واضحة وتكون من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وتعويضهم.

من جانبه، أكد اشتيه أن الدولة الفلسطينية "في صلب مصلحة الدولة العليا الأردنية كما أن الأمن الأردني في صلب المصلحة الوطنية الفلسطينية البحتة"، وفقا لبترا.

ووقع الجانبان الأردني والفلسطيني، وبحضور رئيسي الوزراء، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة ومذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومحضر الاجتماع الوزاري الأردني الفلسطيني.
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