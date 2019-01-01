تقنية الفيديو تُعيد الأمل لبيرو ضد البرازيل

نجح منتخب بيرو في هز شباك البرازيل خلال مواجهة الفريقين بنهائي بطولة كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد.



وكان حكم المباراة روبرتو فارجاس قد احتسب ركلة جزاء ضد البرازيل، بسبب لمس تياجو سيلفا مدافع السيلساو الكرة بيده في منطقة الجزاء.



ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو "فار" بعد اعتراض لاعبي البرازيل، قبل أن يؤكد قراره باحتساب ركلة الجزاء لبيرو، والتي نفذها باولو جيريرو بنجاح وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده.



يُذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم البرازيل بهدفين لهدف.