مدرب الكونغو ينتقد حكم لقاء مدغشقر

انتقد فلورين إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بشدة حكم المباراة التي خسرها فريقه بركلات الترجيح (42) أمام مدغشقر، لحساب دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا، بعد التعادل (22) في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم.



وقال المدير الفني للكونغو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعلم أن الأداء لم يكن كما يجب، لكن التحكيم أعاق اللاعبين بعض الشيء.. حاولنا تفادي ذلك من أجل العودة إلى المباراة، لكن التحكيم أثر بالسلب على أداء الفريق".



وأضاف: "اضطررت لتبديل يوسف مولومبو، خشية حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وخروجه من الملعب.. قمنا بإجراء بعض التغييرات الأخرى لتسريع الإيقاع، لكننا لم ننجح كثيرا".



وأردف: "لقد فقدنا بعض الأشياء أهمها التركيز، اهتزت شباكنا مبكرا، وهو ما أصاب صفوف الفريق بالارتباك، ولم نستطع خلق فرص كافية".