أوناس ينافس ماني وإيجالو في صدارة هدافي "كان 2019"

دخل آدم أوناس نجم منتخب الجزائر بقوة سباق هداف كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة.



وسجّل أوناس هدفا رائعا للجزائر قبل نهاية مباراة غينيا مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي دور الستة عشر، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.



وسجل أوناس هدفين في مباراة كينيا السابقة في ختام دور المجموعات بالبطولة قبل أن يضيف هدفه الثالث ضد غينيا، في اللقاء الذي انتهى بفوز "محاربو الصحراء" بثلاثية نظيفة، وتأهلهم للدور ربع النهائي.



ويتقاسم صدارة هدافي الكان حاليًا السنغالي ساديو ماني والنيجيري أوديون إيجالو والكونغولي سيدريك باكامبو، بجانب آدم أوناس برصيد 3 أهداف.