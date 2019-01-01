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مصر

حسن راتب يدعو الرئيس السيسي لإقامة مؤتمر دولي للتعاونيات

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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وجه الدكتور حسن رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة للدراسات التعاونية والمعهد، دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة ورعاية مؤتمر دولي، للتعاونيات بمشاركة الدول الأفريقية والعربية والعالمية، لإحداث نهضة إقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة للدراسات التعاونية والمعهد، في حواره لبرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يمكن إقامة مجتمع تعاوني كامل حول بحيرة ناصر بمساحة 400 الف بها أراضى خصبة وجيدة وتستطيع أن تنشأ عليها مجتمعات كاملة، ومشروعات زراعية على أعلى مستوى ومشورعات صناعية زراعية وليس زراعة تقليدية، ومشروعات ثروة داجنة ومشروعات ثروة حيوانية، وتجمع متكامل، وهذا المجتمع سيكون سبب ثراء القطاع القبلى بأجمعه".

وأشار إلى أن "نظام التعاونيات ميزته أنه لا يستهدف تحقيق أرباح أكثر من تحقيق عوائد على المجتمع، وهي لا تحكم لأصحاب رأس المال أنما تحكم بالصوت، أنت عضو إذًا لديك صوت في هذه المنظومة التعاونية".

وأوضح قائلًا: "منطقة شمال سيناء أيضًا يمكن إقامة مجتمع تعاوني بها، خاصة منطقة بئر العبد ببحيرة البردويل وهي من أنقى البحيرات في العالم، ويمكن أن تشارك الحكومة بنسبة 51%، لإنشاء مجتمع تعاونى هناك".

وتابع: "تم عمل 24 مأخذًا وصرفنا مليارات لمحطة الرفع والضخ لهذه المأخذ وأوصلنا المياه لترعة السلام ولم نزرع الأرض، وللأسف الصدأ بيأكل المحطات اللي في المياه، وهذا المشروع الأن تكلف الملاين وكان من المفترض أن ننشأ مجتمع على هذه الأرض على الأقل وجود 3 مليون نسمة والفراغ يوجد العدوان والفراغ أوجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

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