مهاجم منتخب البرازيل يكسر الصيام التهديفي لنهائيات كوبا أمريكا

نجح إيفرتون مهاجم منتخب البرازيل، في تسجيل هدف التقدم لبلاده ضد منتخب بيرو، خلال مواجهة الفريقين بنهائي بطولة كوبا أمريكا.



وسجل إيفرتون الهدف في الدقيقة 15 من المباراة، مستغلا عرضية من زميله جابرييل جيسوس من الجهة اليمنى.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف إيفرتون هو الأول منذ عام 2011، في المباريات النهائية لبطولة كوبا أمريكا.



وكان آخر هدف سجل في نهائي البطولة، بأقدام الأوروجواياني دييجو فورلان ضد باراجواي في المباراة التي انتهت بفوز أوروجواي 3-0.



وأشارت الشبكة إلى أن إيفرتون كسر الصيام التهديفي الذي استمر لمدة 255 دقيقة في نهائيات هذه البطولة منذ نسخة 2011.