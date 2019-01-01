النجمة اللبناني يتعاقد مع مدرب لياقة بدنية

أعلن نادي النجمة اللبناني، اليوم الأحد، عن وصول مدرب اللياقة البدنية، التونسي رمزي الدرديري، إلى بيروت حيث كان في استقباله مدير الفريق، بهيج قبيسي.



وتعاقد النجمة مع الدرديري، بناءً على طلب المدير الفني التونسي، طارق جرايا.



ويمتلك الدرديري سيرة ذاتية حافلة، حيث تخرج في جامعة ليل الفرنسية، وكانت له تجارب عديدة في تونس وساحل العاج.



ويسعى النجمة لرفع جاهزية لاعبيه، قبل انطلاق بطولة كأس النخبة التنشيطية، يوم 20 يوليو الجاري، حيث وقع الفريق في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من الأنصار والإخاء الأهلي عاليه.



وسيخوض النجمة مباراة ودية، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعبه أمام شباب الساحل، وهي الأولى على صعيد المواجهات التحضيرية للفريق النبيذي.