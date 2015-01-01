بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العقوبات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.



وقال بومبيو - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، أن التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات.



وأكد بومبيو أنه على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، مبينا أن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم".