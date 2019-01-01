حسن راتب يجيب: كيف تواجه مصر ظاهرة التطرف؟

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، ورئيس المعهد العالي للدراسات التعاونية، إن مواجهة ظهارة الإرهاب والتطرف التي تعد من أخطر الظواهر على الإطلاق لا يمكن أن تتحمله الدولة المصرية فق، بمؤسستها العسكرية والشرطية فقط.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن التطرف هو الرحم الذي تولد منه الإرهاب، منوها بـأن مواجهة التطرف هي في الأساس مسؤولية المدرسة، ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف، ووزارة الشباب والإعلام، موضحًا أنه يجب التعامل مع ظاهرة التطرف بشكل علمي.

وأوضح أن أزمة التطرف يجب أن يتم تصنيفها زمانيًا وقطاعيًا، موضحًا أن التطرف في سيناء يختلف عن التطرف في أسوان، ويختلف عن التطرف سيوة، فلابد من وضع مناهج علمية للتعامل مع تلك الظاهرة.