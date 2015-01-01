بعد زيادة تخصيب اليورانيوم.. ترامب يوجه رسالة شديدة اللهجة لإيران

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهده بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ردا على إعلان إيران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.



واتهم ترامب في تصريحات اليوم الأحد إيران بتنفيذ بالكثير من الأعمال السيئة، وذلك وفق قناة "العربية".



وهدد ترامب النظام الإيراني مطالبا اياهم بأن يكونو أكثر حذرا.



وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم الأحد، بفرض إجراءات وعقوبات على إيران بسبب أنشطتها الأخيرة لتوسيع برنامجها النووي.



وكشف الوزير الأمريكي، عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الولايات المتحدة، حيال إيران سيؤدي إلى عزلتها عن المجتمع الدولي.



وأعلنت، إيران في وقت سابق اليوم، تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67% وصولًا إلى 5%.



وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.

