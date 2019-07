صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك

ظهرت الجميلة صوفيا لورين في صور جديدة لها أثناء تصوير فيلمها الجديد The life before us بشكل صدم معجبيها.



وبدت ملامح العجز على صوفيا لورين صاحبة الـ84 عامًا فبدت متغيرة عن الجميلة التي تعود عليها الجمهور.



وتؤدي صوفيا لورين في الفيلم دور عجوز تجلس على كرسي متحرك، خلال أحداث الفيلم الذي تقوم فيه "صوفيا" بدور سيدة ترعى عدد من أبناء سيدات يمارسن الدعارة.



وكانت صوفيا لورين ابتعدت عن الأضواء في السنوات الاخيرة من اجل البقاء مع أحفادها.