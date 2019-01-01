خبيرة أبراج لمواليد 8 يوليو: لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن مولود يوم 8 يوليو يعني أنك منظم في تفكيرك وحياتك، أنت أيضًا عملي وواقعي ومحدد في أهدافك، ولا ترضى إلا بالشيء المثالي، أنت مجتهد لكنك تميل للمبالغة في القلق وتخاف كثيرا على نفسك.



وتابعت حديثها لمواليد هذا اليوم: إن هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك، وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر العام.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.