بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قافلة للتبرع بالدم بمطوبس

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بكفر الشيخ قافلة للتبرع بالدم ببنك الدم بمدينة مطوبس تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة.



وقالت الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس إنه تم حشد 50 شابا من أبناء مطوبس للذهاب للتبرع فى بنك الدم بمطوبس بالتنسيق مع مستشفى مطوبس وبنك الدم، مشيرة إلى أنه تم استبعاد عدد قليل من الحالات لعدم توافر شروط التبرع منها أسباب مرضية أو بسبب عامل السن، موضحة أن العجز الكبير فى كميات الدم بالمقارنة بالاحتياجات خاصة الفصائل النادرة يحتاج إلى جهود كبيرة لإيجاد متبرعين وهذا ما سعى إليه الحزب من خلال قافلة التبرع بالدم بمطوبس.



ويأتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير القوافل الطبية وقوافل التبرع بالدم لتلبية احتياجات المواطنين باعتبار ان قطاع الصحة من أهم القطاعات الحيوية وان الحفاظ على الصحة العامة من أهم أهداف الدولة باعتبارها من مقومات بناء الإنسان المصرى ولتحقيق البناء والتنمية