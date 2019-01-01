ريال مدريد يغري مانشستر يونايتد لضم بوجبا

يبدو أن زين الدين زيدان، مصمم على ضم مواطنه بول بوجبا، في الصيف الحالي، حيث قدم ريال مدريد عرضًا جديدًا لمانشستر يونايتد، للتعاقد مع النجم الفرنسي.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو، من أجل إقناع مانشستر يونايتد بالموافقة على ضم بوجبا.



ومع ذلك، فإن يونايتد مازال مترددًا في السماح لبوجبا بالمغادرة، لكن في الوقت ذاته يخشى إجبار اللاعب على البقاء دون إرادته، وبالتالي لن يقدم مستواه المطلوب.



ويشمل عرض الريال الجديد انتقال جاريث بيل إلى مانشستر يونايتد ضمن الصفقة، خاصة أن زيدان حسم أمره، وكشف عن رغبته في إبعاده عن ملعب سانتياجو برنابيو بأي طريقة قبل بداية الموسم المقبل.



وحاول ريال مدريد إقناع مانشستر يونايتد بهذا العرض، الذي سيدفع خلاله 80 مليون يورو، إضافة إلى بيل، الذي يقدر الريال قيمته بـ70 مليون يورو، إلا أن النادي الإنجليزي يرفض حتى الآن التعاقد مع اللاعب الويلزي.