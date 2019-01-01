الجزائر تهزم غينيا وتتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

سجلت الجزائر هدفين رائعين في طريقها لفوز مقنع 3-صفر على غينيا وتأهلت إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد بعد عرض عزز من وضعها كأبرز مرشح لإحراز اللقب بعد الخروج المفاجئ لمصر صاحبة الأرض والمغرب.



وافتتح يوسف بلايلي التسجيل في الدقيقة 24 بعد تبادل رائع للكرة مع بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء، وضاعف رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي النتيجة بمهارة فردية بعد 57 دقيقة.



وحسم البديل آدم وناس الانتصار للمنتخب الجزائري بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة في الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.



وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.