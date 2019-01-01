نهائي "كوبا أمريكا".. البرازيل 1 - 1 بيرو

أدرك غيريرو التعادل للبيرو بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح في (د.44) لتصبح النتيجة (1-1)، وهو أول هدف يدخل شباك البرازيل في هذه البطولة.



وأحرز مهاجم المنتخب البرازيلي إيفرتون هدف التقدم في شباك بيرو في (د.15) خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاد "السامبا".