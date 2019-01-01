مدرب الكونغو يحمل حكم مباراة مدغشقر مسؤولية الخروج من أمم أفريقيا

انتقد فلورين ايبينجي المدير الفني للمنتخب الكونغولي لكرة القدم، بشدة حكم مباراة فريقه التي خسرها بركلات الترجيح 4 2 أمام مدغشقر، بدور الـ16 بكأس أمم أفريقيل، بعد التعادل 22 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت اليوم الأحد.



وقال المدير الفني للكونغو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:" أعلم أن الأداء لم يكن كما يجب. التحكيم أعاق أداء اللاعبين بعض الشيء حاولنا تفادى ذلك من أجل العودة المباراة، لكن التحكيم أثر بالسلب على أداء الفريق".



وأضاف:"اضطررت لتبديل يوسف مولومبو خشية حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وخروجه من الملعب".



وأكد:قمنا بأداء بعض التغييرات الأخرى لتسريع الإيقاع ولكننا لم ننجح كثيرا".



وأضاف:"لقد فقدنا بعض الأشياء أهمها التركيز، اهتزت شباكنا مبكرا وهو ما أصاب صفوف الفريق بارتباك. ولم نستطع خلق فرص كافية".