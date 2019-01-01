الهلال يكثف تدريباته استعدادًا للموسم الكروي الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وذلك على فترتين برغبة من رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.



بدأت تدريبات الفترة الصباحية اليوم في صالة الإعداد البدني، ثم تخللها التدريب على التسديد وكيفية استغلال الكرات العرضية من الركلات الركنية والكرات الثابتة.



وحرص رازفان على إجراء مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب، ليختتم بها الفترة الصباحية لتدريبات الفريق.



وركز الجهاز الفني في التدريبات المسائية على النواحي الفنية، بالإضافة لتطبيق التدريبات التكتيكية والفنية بين اللاعبين، ليختتم التدريب المسائي ويواصل الفريق تدريبات غدًا الإثنين.