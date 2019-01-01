ثيو هيرنانديز يكشف عن أهدافه مع ميلان

كشف ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر الجديد لفريق ميلان الإيطالي، عن أهدافه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن "الروسونيري" يمتلك مشروعا جيدا للغاية.



وانضم هيرنانديز لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد مدته 5 سنوات قادما من ريال مدريد الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.



وقال هيرنانديز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى ميلان، فهو نادٍ كبير وله تاريخ مشرف، إنها خطوة مهمة في مسيرتي وأسعى لتحقيق الإنجازات".



وأضاف: "باولو مالديني أقنعني بالانتقال إلى ميلان، وأعتقد أن الدوري الإيطالي سيكون مناسبا جدا بالنسبة لي، لأنني أحب الكرة السريعة وهو ما يتوفر في الكالتشيو".



وانضم هيرنانديز لميلان، بعدما تعاقد ريال مدريد مع فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر، فضلا عن وجود مارسيلو، لذا سيكون من الصعب على اللاعب الإسباني الشاب الحصول على فرصة اللعب.