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عالم

زعيم المحافظين اليونانيين: سأكون للجميع وسأعمل بجد

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:39 م
كرياكوس ميتسوتاكيس
كرياكوس ميتسوتاكيس
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وعد كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب (الديمقراطية الجديدة) المحافظ في اليونان، مواطني بلاده بأن " أكون لكل اليونانيين وأن أعمل بجد".

تجدر الإشارة إلى أن ميتسوتاكيس يتجه إلى خلافة ألكسيس تسيبراس كرئيس للوزراء، بعدما أظهرت التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم في اليونان حصول حزب الديمقراطية الجديدة على 8ر39 بالمئة من الأصوات مع فرز أكثر من 70% من الأصوات، مقارنة بـ 4ر31 بالمئة لحزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الفوز المرجح لميتسوتاكيس يمنح المصرفي السابق تفويضا بالتعامل مع المشاكل المزمنة للبلاد والتصدى لها بعد أزمة مالية امتدت لعشر سنوات.

وقال ميتسوتاكيس أمام صحفيين إن نتيجة الانتخابات لم تعبر فقط عن الرغبة في إنهاء الأزمنة الصعبة " بل أنها تعلقت أكثر بأن نأخذ بأنفسنا حظنا في أيدينا وأن نضطلع بأنفسنا بالمسؤولية، والآن لنشمر عن سواعدنا".

ووجه ميتسوتاكيس حديثه إلى كل اليونانيين الذين غادروا بلادهم خلال الأزمة المالية الطاحنة في السنوات الماضية بحثا عن عمل، وقال إن هدفه هو جعل حياة كل اليونانيين أفضل وخلق آفاق جديدة أمام نحو 400 ألف مواطن هاجروا من بلادهم، وقال إن بلاده ستحقق ذلك من خلال النمو.
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