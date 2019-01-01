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مصر

وزراء الهجرة والأوقاف والآثار يشاركون في اجتماع تنسيقية الملتقى الخامس للسياحة الدينية

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:38 م
جريدة الدستور
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أعربت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها لكل المساهمين في تنظيم الملتقى الخامس للسياحة الدينية بسانت كاترين، ولمحافظ جنوب سيناء على تنظيمه مؤتمر تسامح الأديان "هنا نصلى معا"، قائلة سأدعوا المصريين في الخارج لحضور المؤتمر والجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في المؤتمر.
جاء ذلك في كلمتها اليوم الأحد، خلال الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا للملتقى الخامس للسياحة الدينية بسانت كاترين، والذي عقد بمقر اللجنة الدينية بمجلس النواب.
بدوره، اعتبر وزير الأوقاف، أن هذا المنتدى الوطني يحس على تسامح الأديان بكل ما تعنيه الكلمة، موجهًا الشكر لوزير الآثار على حضور السفراء في المؤتمر العام الماضي، وللجنة الدينية بمجلس النواب ومحافظ جنوب سيناء دعمهم الكامل للمؤتمر، قائلًا "أننا ندعو إلى السلام العالمي".
من جانبه، قال وزير الآثار، إن الوزارة ستطبع كتيب عن دير سانت كاترين، مؤكدًا ضرورة الترويج لزيارة الدير، ودعوة السفراء لحضور هذا الحدث الهام، خاصة بعد تطويره وافتتاح المكتبة.
وفي كلمته، رحب محافظ جنوب سيناء، بالحضور، معتبرًا أن عقد المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية، يعكس المصداقية للمؤتمر من دول العالم، مضيفا أن الاحتفال بدعوة لممثلي الدول.
وقال المحافظ "كلي فخر واعتزاز لتواجدي معكم من أجل مصر.. أننا نعمل من أجل مصر كلنا واحد ونعمل كفريق واحد"، معلنا عن إقامة المؤتمر يومي 10، 11 أكتوبر القادم بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفا أنه تم توجيه دعوة لجميع الوزارات حيث أن المؤتمر لا يكلف الدولة ماديًا، وشكر المحافظ جمعية محبي مصر السلام ورئيسها هاني عزيز.
وفي ذات السياق، قال الدكتور شوقي غريب مفتي الجمهورية، إن المؤتمر رسالة سلام إلي العالم، وأن الأديان ضد الإرهاب ومن سيناء نحن نكافح بعقيدتنا وإيماننا.. نحن وراء الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.
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