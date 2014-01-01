رسميًا.. البرازيلي كينو من بيراميدز إلى الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، رسميًا، تعاقده مع البرازيلي كينو، بنظام الإعارة من بيراميدز المصري.



وقال الجزيرة في حسابه على موقع ”تويتر“: ”رسميًا.. الجزيرة يكمل إجراءات التعاقد مع البرازيلي كينو قادمًا من بيراميدز المصري بصفة الإعارة“.



وقال محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم: ”أتوجه نيابة عن شركة الجزيرة بالشكر الجزيل لسعادة سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وإدارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو، وعلى التعامل الاحترافي والروح الطيبة التي اظهروها خلال التفاوض“.



وأضاف ”كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال إشادات فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه لفخر أبوظبي وواثقون أنه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه في اللاعبين، وعلى الترحيب والمؤازرة من مشجعي الجزيرة ليقدم الإضافة المطلوبة للفريق بداية من منافسات الموسم الكروي الجديد، ونتمنى له ولجميع زملائه التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات الإدارة والمشجعين“.



من جهته قال الهولندي يورغن ستريبل مدرب الجزيرة: ”كينو سيكون إضافة رائعة لقائمة الفريق لأنه يتمتع بموهبة كبيرة وبحس تهديفي مميز ولديه خبرة كبيرة في بسبب تألقه في العديد من الفرق التي لعب لها سابقًا. أنا واثق أنه سيكون مصدر متعة للمشجعين، كما أن أسلوبه في اللعب سيمنح زملائه اللاعبين العديد من الحلول أثناء المباريات، وسيكون تكملة مثالية للمواهب العديدة التي تزخر بها قائمة فريق الجزيرة“.