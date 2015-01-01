واشنطن تهدد طهران بعقوبات جديدة

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات ردًّا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.



وكتب بومبيو على موقع ”تويتر“، أنّ ”التطور الأخير في البرنامج النووي الايراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات“.



وأضاف ”على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب إن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم“.



