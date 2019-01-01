حسن راتب: القدر ساق السيسي لإنقاذ مصر من حرب أهلية

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، إن القدر ساق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الأمة لينقذ البلد من الحرب الأهلية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن السيسي يتخذ قرارات تفقده مساحة من الشعبية، ويحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت، ويهدف لعلاج أزمات متراكمة من زمن بعيد.

ولفت "راتب"، إلى أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة صعبة، وأثرت على الطبقة المتوسطة، وأصابتها بكثير من المعاناة.