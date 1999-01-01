وفاة نجم ديزنى الأمريكي بشكل مفاجئ

توفي نجم قناة ديزني الممثل الأمريكي، كاميرون بويس عن عمر يناهز العشرين عاما.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت عائلة الممثل، الذي قام ببطولة دور ابن آدم ساندلر وسلمى حايك في سلسلة أفلام Grown Ups،انه توفي نتيجة نوبة نتجت عن "حالة طبية مستمرة".



وقالت اسرة الفنان الامريكي في بيان لها انه توفي أثناء نومه بسبب نوبة كانت نتيجة لحالة طبية مستمرة يعالج منها.



جدير بالذكر أنه بعد ظهور كاميرون لأول مرة في التاسعة من عمره على شاشة السينما، حصل على دور البطولة في فيلم Eagle Eye.



وكان كاميرون ولد في مايو 1999 ونشأ في لوس أنجلوس مع والديه ليبي وفيكتور بويس بالإضافة إلى شقيقته الممثلة مايا.