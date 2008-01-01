حسن راتب: الحركة التعاونية ضرورة حياتية للأمة

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، إن اليوم العالمي للتعاونيات هو حدث كبير والعالم بأجمعه يحتفل به، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم بذاته للتعاونيات بما يعكس أهميتها وهو السبت الأول من شهر يوليو من كل عام.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الحركة التعاونية ضرورة حياتية للأمة والشريك الثالث للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية أسقطت الرأسمالية بعد توحشها.

وأكد، أن الأزمة الاقتصادية في عام 2008 سببت كساد وانهيار بالاقتصاد العالمي وأغلقت 150 بنكًا عالميًا ومؤسسات مالية كبرى.