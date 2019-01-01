محافظ كفرالشيخ يسلم 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة

سلّم محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع.

ودعا محافظ كفر الشيخ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتًا إلى أنه سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبني الموجود لمن يستكمل الإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف أن المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخري والباقي يتبع محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 158 عقد تقنين.