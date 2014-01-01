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فن

انطلاق النسخة السادسة لملتقى فن الكاريكاتير والكويت ضيف الشرف

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انطلقت، فعاليات الملتقى الدولي السادس لفن الكاريكاتير، مساء اليوم الأحد، الذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير طاز بالقاهرة، بمشاركة 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية، من أصل 512 رساما من 76 دولة، تقدموا بقرابة 1800 عمل كاريكاتيري للمشاركة.
وأعرب الفنان الكويتي سامي الخرس عضو جمعية الكاريكاتير الكويتية، عن سعادته الكبيرة بحضور الملتقى الدولي السادس لفن الكاريكاتير المقام بقصر الأمير طاز، واصفا إياه بالفرصة النادرة للاطلاع على الأعمال من دول العالم والاحتكاك بمبدعين يناقشون نفس المحاور والقضايا التي يتناولها الملتقى.
وقال الخرس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه شارك في نسختين سابقتين للملتقى إلا إنها المرة الأولى التي يحضر بنفسه اذ ان الكويت هي ضيف شرف الملتقى لهذا العام..مضيفا أن التعلم لا يتوقف من الشقيقة الكبرى مصر في كافة المجالات وأبرزها قوتها الناعمة مثل الفنون، وبصفته ممثلا لجهة رسمية كويتية فقد أثرى خبرته بالمشاركة في الملتقى للاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم مثل تلك المعارض والملتقيات.
وأوضح ان الطابع الثقافي لنسخة هذا العام من الملتقى هي التي فرضت اختياره لموضوعات أعماله الثلاث من أهمية القراءة والرؤية العميقة لما هو سطحي في الأحداث اليومية.
تحل دولة الكويت ضيف شرف الملتقى في دورته السادسة، كما اختير الفنان الكبير الراحل محمد عبد المنعم رخا، لتكريمه وإهداء الملتقى إلى روحه.
ويناقش المشاركون في الملتقى على مدى نحو أسبوعين دور فن الكاريكاتير في تنمية الوعي الثقافى وإذكاء مهارات وفن الابداع، حيث دعا الفنانون المشاركون من خلال لوحاتهم الساخرة إلى الاهتمام بالثقافة التى هي إحدى الركائز الأساسية في بناء الأمم، كما أن الثقافة والفنون الراقية هي القوى الناعمة التي تدفع الشعوب للتقارب، ومزج الحضارات، ومد جسور من العلاقات الجيدة التي تؤتي ثمارها فيما بعد على كافة الدول بالرخاء والتنمية.
كما تعرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الآدب.
ويرأس الملتقى الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويشارك في تنظيم الملتقى ايضا كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنانون: خالد المرصفي، وعمر صديق، ومنى إبراهيم، ومروة إبراهيم ويستمر حتى 21 يوليو الجاري.
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