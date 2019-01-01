رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا

هنأ رئيس مدغشقر أندريه راجوليناز، لاعبي منتخب بلاده بعد التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).. مشيدا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع لاعبي منتخب مدغشقر.

وكان منتخب مدغشقر فاز مساء اليوم الأحد على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة (24) في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين باستاد الإسكندرية في إطار مباريات دور الـ 16 بالبطولة اقارية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مدغشقر حرص على متابعة المباراة باستاد الإسكندرية، واجتمع بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة من أجل تحفيزهم وحثهم على الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

