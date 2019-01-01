"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، هجومًا حادًا على منتخب مصر لكرة القدم، واتحاد الكرة، بعد خروج مصر من الدور الـ 16 لكأس الأمم الافريقية بعد هزيمتها أمام منتخب جنوب أفريقيا 1/0.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المصريين غضبوا غضبة شديدة لم يغضبوها منذ فترات طويلة بسبب أداء المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية فعلت كل ما عليها، وبذلت على مدار 5 أشهر جهد كبير لتأسيس بنية تحتية، وستادات، ومنظومة تذاكر، وحفل افتتاح مشرف لمصر، وكان من المنتظر أن يكون هناك نوعًا من تحمل المسؤولية من االلاعبين، على الأقل أن يشعر الجمهور بأن اللاعبين رجال في المعلب، وأنهم يلعبون باسم مصر.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة نصح اللاعبين بأن يظلوا أطول فترة ممكنة في الملعب تفاديًا لغضب الجمهور، منوها بأن الجمهور أسمع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، كما يقال: "من المنقي خيار".

وواصل أنه لأول مرة هذا النجم العالمي، ألقى عليه الجمهور بالأمس زجاجات مياه، استنكارًا للحالة التي كان عليها محمد صلاح، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين عار على مصر ليس لأدائهم فقط، ولكن لحالة الاستهتار الكبيرة التي اصابتهم خلال البطولة.

واستطرد أن العار الذي لاحق محمد صلاح، هو التعامل مع البلد بتعالي، منوهًا بأن صلاح وهو يلعب مع ليفربول، يصبح في أعلى درجات الالتزام ولا يستطيع أن يخالف قواعد أو قوانين، أما وهو يلعب مع منتخب مصر، يتعامل وكأنه يمنّ على البلد.

وأشار "الباز"، إلى أن محمد صلاح طلب وجود لاعبين بعينهم في المنتخب، لأنهم أصحابه، ولأنهم يحبونه، ويحبوه، بالإضافة إلى أن محمد صلاح اشترط نزول صحفي بعينه في فندق اللاعبين، واستجاب الاتحاد له، وفي النهاية لم يتحمل أحد المسؤولية.