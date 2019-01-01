تسيبراس يقر بهزيمته في الانتخابات البرلمانية اليونانية

أقر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس المنتمي لحزب سيريزا اليساري، بالهزيمة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.



وقال تسيبراس: "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم،ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".



وأعلن تسيبراس تحمله المسؤولية عن الهزيمة.