تسيبراس يقر بهزيمته في الانتخابات البرلمانية اليونانية
الأحد 07/يوليه/2019 - 09:21 م
أقر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس المنتمي لحزب سيريزا اليساري، بالهزيمة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.
وقال تسيبراس: "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم،ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".
وأعلن تسيبراس تحمله المسؤولية عن الهزيمة.
وقال تسيبراس: "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم،ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".
وأعلن تسيبراس تحمله المسؤولية عن الهزيمة.