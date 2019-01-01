محافظ كفرالشيخ يؤكد أهمية ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع

أكد محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الأحد، أهمية ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والوحدات الإنتاجية بالمدارس بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لتكون مدرسة بمصنع أو مصنع بمدرسة للتعليم والتدريب.

وقال المحافظ - خلال مؤتمر حول ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والإنتاج، تحت عنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج " الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة - إن تنظيم هذا المؤتمر بهدف ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع ووحدات إنتاجية بالمدارس، بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع.

ولفت إلى أهمية التعليم الفني، وتحويل المدارس الفنية (الصناعية، الزراعية، الفندقية) إلى مدارس منتجة؛ فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة بالتمريض بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أهمية التعليم بصفة عامة كما أن التعليم الفني والتكنولوجيا أهم ركائز التنمية الاقتصادية والذراع الحقيقي لمسيرة التنمية في مختلف المجتمعات، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، مشيرا إلى أنه إدراكًا من الدولة لدور التعليم الفني والتدريب المزدوج في تحقيق التنمية، تم البدء في تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفني وفق رؤية علمية تعتمد على أربع محاور رئيسية وهي المدرسة ووسائل التعليم داخلها من الورش والمعدات والبرنامج الدراسي الذي يشمل المنهج وبرامج التدريب، وتنمية مهارات المعلم، والشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع والشركات لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكوادر الفنية، بتنوعها كالمصنع والمزرعة والفندق والمستشفى مما يتيح توفير فرص العمل للحد من البطالة ودعم الاقتصاد القومي.

وتابع أنه سيتم تنظيم مؤتمر للشركات والمصانع والبنوك العاملة على أرض المحافظة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في إطار قانوني مؤسسي لصالح أبناء المحافظة دعمًا للتنمية.

وأطلق محافظ كفرالشيخ - خلال المؤتمر - تطبيق التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفني بكفرالشيخ والبداية بمدارس "كفرالشيخ الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الصناعية المشتركة، وبيلا الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الزراعية المشتركة" والتطبيق بتلك المدارس العام الدراسي 2019 2020 كمرحلة أولى، لافتًا إلى إعادة تدوير وتصنيع الأثاث المدرسي المتهالك حفاظًا على المال العام.

كما كرم المحافظ طلاب التعليم الفني الفائزين على مستوى الجمهورية وهم: أمنية صبحي عبد العاطي الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات بسيدي سالم، الأولي على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوي الفني التجاري بنسبة 98.8%، والطالبة أماني حسان راشد، الطالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوي الفني زراعي بنسبة 93.8 %.