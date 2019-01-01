الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤكد أهمية ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:20 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الأحد، أهمية ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والوحدات الإنتاجية بالمدارس بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لتكون مدرسة بمصنع أو مصنع بمدرسة للتعليم والتدريب.
وقال المحافظ - خلال مؤتمر حول ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والإنتاج، تحت عنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج " الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة - إن تنظيم هذا المؤتمر بهدف ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع ووحدات إنتاجية بالمدارس، بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
ولفت إلى أهمية التعليم الفني، وتحويل المدارس الفنية (الصناعية، الزراعية، الفندقية) إلى مدارس منتجة؛ فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة بالتمريض بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أهمية التعليم بصفة عامة كما أن التعليم الفني والتكنولوجيا أهم ركائز التنمية الاقتصادية والذراع الحقيقي لمسيرة التنمية في مختلف المجتمعات، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، مشيرا إلى أنه إدراكًا من الدولة لدور التعليم الفني والتدريب المزدوج في تحقيق التنمية، تم البدء في تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفني وفق رؤية علمية تعتمد على أربع محاور رئيسية وهي المدرسة ووسائل التعليم داخلها من الورش والمعدات والبرنامج الدراسي الذي يشمل المنهج وبرامج التدريب، وتنمية مهارات المعلم، والشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع والشركات لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكوادر الفنية، بتنوعها كالمصنع والمزرعة والفندق والمستشفى مما يتيح توفير فرص العمل للحد من البطالة ودعم الاقتصاد القومي.
وتابع أنه سيتم تنظيم مؤتمر للشركات والمصانع والبنوك العاملة على أرض المحافظة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في إطار قانوني مؤسسي لصالح أبناء المحافظة دعمًا للتنمية.
وأطلق محافظ كفرالشيخ - خلال المؤتمر - تطبيق التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفني بكفرالشيخ والبداية بمدارس "كفرالشيخ الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الصناعية المشتركة، وبيلا الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الزراعية المشتركة" والتطبيق بتلك المدارس العام الدراسي 2019 2020 كمرحلة أولى، لافتًا إلى إعادة تدوير وتصنيع الأثاث المدرسي المتهالك حفاظًا على المال العام.
كما كرم المحافظ طلاب التعليم الفني الفائزين على مستوى الجمهورية وهم: أمنية صبحي عبد العاطي الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات بسيدي سالم، الأولي على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوي الفني التجاري بنسبة 98.8%، والطالبة أماني حسان راشد، الطالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوي الفني زراعي بنسبة 93.8 %.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

تحقيقات موسعة في غرق باخرة نيلية بالدقي

منذ حوالي 18 ساعة

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

راموس يغادر الغردقة بعد انتهاء رحلته السياحية

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

ستوديو

البلايلي يفتتح أهداف الجزائر في شباك غينيا

البرازيل بالقوة الضاربة أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا

هيفاء وهبي تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها (صورة)

نشأت الديهي: السيسي الآن يدشن الحلم القديم لجمال عبد الناصر بإفريقيا

ads

رياضة

بالفيديو.. البلايلي يتقدم للجزائر أمام غينيا

رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا

انيست أندرياننتنينة رجل مباراة مدغشقر والكونجو

روني يُحرض سانشو على تجاهل مانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

السيسي: القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في النيجر "علامة فارقة"

"عبدالعال" يجيب: هل هناك علاقة بين قانون الجنسية و"صفقة القرن"؟

من المخاطبون بقانون "التأمينات والمعاشات" الجديد؟.. اعرف التفاصيل

"فيسبوك" و"تويتر" لن يحضرا قمة التواصل الاجتماعي في أمريكا.. لماذا؟

منوعات

وفاة نجم ديزنى الأمريكي بشكل مفاجئ

العثور على رجل ميت في فلوريدا بعدما تلقى 100 عضة من كلاب

فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة في موناكو

بعد ثورة البركان.. حياة جديدة في هاواي

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على موعد إعلان نتيجة اختبارات قدرات إعلام القاهرة

جامعة حلوان تعلن خطة الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية

تنسيق 2019.. 5 إرشادات هامة باختبار القدرات بإعلام القاهرة

نهاية أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة الخميس القادم

إسلام سياسي

تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي

الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف

هجوم إخواني جديد على محمد صلاح

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية

ورش حكي ورسم بثقافة بورسعيد

مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»: يحتمل ٢٠٠ حلقة ويعكس الحياة الاجتماعية فى الخمسينيات

"90 فيلمًا مصريًا" بضيافة جمعية نقاد السينما.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك