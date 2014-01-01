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مصر

السيسي يعلن ختام أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في النيجر

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:20 م
السيسي
السيسي
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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ختام أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في النيجر.

وأعرب السيسي عن تقديره واحترامه للحضور على روح التعاون والدعم بين دول الاتحاد والجهود المتضافرة للوصول لمخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقال الرئيس إن قمة النيجر علامة فارقة باتجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي نتطلع له جميعا، واستكمالا لأجندة الاتحاد الأفريقي ومشروعاته الرائدة للسنوات العشر الأولى.

وقدم السيسي التهنئة خلال كلمته التي بثها التليفزيون المصري لغانا لاستضافتها مقر سكرتارية اتفافية التجارة الحرة الأفريقية، مضيفا: "لدينا الآن تصور واضح لكيفية التنفيذ والمضي متزودين بالمثابرة والأمل والتفاؤل".

وأضاف أن الاتحاد أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، مؤكدا أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الأفريقي، وأن الاتحاد سيتابع دون كلل أو ملل المرحلة الأولى لبدء المنطقة التجارية القارية.

ودعا السيسي مفوضية الاتحاد الأفريقي وسائر الجهات لمواصلة الحوار البناء، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وبذل قصارى الجهد لنكون عند حسن ظن أبنائنا وعلى مستوى تطلعاتهم.

أزاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترؤسه أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية، التي تقام في نيامي، بالنيجر، الستار عن لوحة المتابعة الخاصة للمرصد الأفريقي للتجارة وسط تصفيق حاد من الحضور.

ودعا السيسي جميع الدول الأعضاء للتصديق على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، بدء إطلاق قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الإفريقية.

وشهدت القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتعد تلك الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
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