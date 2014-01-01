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محافظات

جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:19 م
جريدة الدستور
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أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، بالتعاون مع الرقابة الإدارية محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية المحظور استيرادها.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة إحدى الشركات إدخال أصناف مخالفة داخل 4 حاويات واردة من الصين بها 5900 كرتونة بضائع متنوعة طبقًا للمستندات، وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة، موضحًا أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 23 كرتونة بكل منها 344 عبوة ألعاب نارية موزعة بين كراتين البضائع.
وأشار المصدر إلى أن محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.
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