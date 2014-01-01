الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

تونس: عازمون على الإسهام في تفعيل الدور المهم لمنطقة التبادل التجاريّ الحرّ الإفريقيّة

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:18 م
خميس الجهيناوي،
خميس الجهيناوي،
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، أن منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية تمثل آلية ضرورية لتحقيق الاندماج الإفريقي لافتا إلى عزم تونس مواصلة الإسهام بفاعلية في المجهودات القارية لتفعيل هذه المنطقة وأدواتها التكميلية.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الإفريقي بالعاصمة النيجرية نيامي، اليوم الأحد، بحضور كافة الدول الأعضاء احتفالا بالانطلاق الرسمي لمنطقة التبادل التجاري الحرّ الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضى، وذلك حسبما أفادت الخارجية التونسية في بيان اليوم.
وأكد الجهيناوي - الذي يترأس وفد بلاده - أن المعهد الإفريقي للإحصاء ومقره تونس سيكون له دور محوري وداعم لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
والتقى وزير الشؤون الخارجية، على هامش مشاركته في القمة، بعدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة الذين أعربوا عن تضامنهم الكامل مع تونس وإدانتهم للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا العاصمة الأسبوع الماضي.
وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخص بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار، كما ستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية من 16% إلى 33%.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مدرب الجزائر في كأس العالم 2014 مرشح لقيادة المغرب

منذ ساعة

الباز: خروج منتخب مصر من البطولة الأفريقية "خيبة كبيرة"

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

ستوديو

البلايلي يفتتح أهداف الجزائر في شباك غينيا

البرازيل بالقوة الضاربة أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا

هيفاء وهبي تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها (صورة)

نشأت الديهي: السيسي الآن يدشن الحلم القديم لجمال عبد الناصر بإفريقيا

ads

رياضة

بالفيديو.. البلايلي يتقدم للجزائر أمام غينيا

رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا

انيست أندرياننتنينة رجل مباراة مدغشقر والكونجو

روني يُحرض سانشو على تجاهل مانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

السيسي: القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في النيجر "علامة فارقة"

"عبدالعال" يجيب: هل هناك علاقة بين قانون الجنسية و"صفقة القرن"؟

من المخاطبون بقانون "التأمينات والمعاشات" الجديد؟.. اعرف التفاصيل

"فيسبوك" و"تويتر" لن يحضرا قمة التواصل الاجتماعي في أمريكا.. لماذا؟

منوعات

دراسة تضع معيارا غير متوقع لاختيار شريك الحياة

وفاة نجم ديزنى الأمريكي بشكل مفاجئ

العثور على رجل ميت في فلوريدا بعدما تلقى 100 عضة من كلاب

فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة في موناكو

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على موعد إعلان نتيجة اختبارات قدرات إعلام القاهرة

جامعة حلوان تعلن خطة الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية

تنسيق 2019.. 5 إرشادات هامة باختبار القدرات بإعلام القاهرة

نهاية أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة الخميس القادم

إسلام سياسي

تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي

الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف

هجوم إخواني جديد على محمد صلاح

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية

ورش حكي ورسم بثقافة بورسعيد

مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»: يحتمل ٢٠٠ حلقة ويعكس الحياة الاجتماعية فى الخمسينيات

"90 فيلمًا مصريًا" بضيافة جمعية نقاد السينما.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك