تشكيل لجنة لإحياء وتوثيق التراث بمحافظة الوادي الجديد

قرر محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لإحياء التراث ولتوثيق تاريخ المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع أعضاء لجنة إحياء التراث بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وعدد من التنفيذيين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد والرواد الأوائل والمهتمين بإحياء التراث من أبناء المحافظة.

وتمت مناقشة توثيق تاريخ وتراث المحافظة وتجميع هذه الوثائق لإعداد موسوعة تاريخية وفيلم وثائقي، وذلك من خلال إنشاء لجان لتسجيل التراث بكل مركز وقرية، وإنشاء متحف للتراث الشعبي وتكريم الرواد الأوائل من أبناء المحافظة والمحافظين السابقين ممن أسهموا فى تعمير وبناء المحافظة وإحياء وتفعيل دور جمعيات التراث.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين أعضاء اللجنة للبدء فى تنفيذ المشروع والانتهاء منه وعرضه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.