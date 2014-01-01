الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:17 م
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث عقد بيت ثقافة القرشية محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في شعر جاهين" تناولت استعراض لحياة المؤلف ورسام الكاريكاتير والشاعر صلاح جاهين، والذي يعتبر واحد من أهم شعراء مصر وصاحب الفضل الكبير في حشد الجماهير المصرية خلال ثورة 23 يوليو من خلال العديد من الأغاني الوطنية التي تغنى بها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

كما ناقش البيت كتاب "خفايا حصار السويس" للكاتب والمؤلف حسين العشي تضمنت المناقشة أهم الأحداث التاريخية لمدينة السويس بعد صدور قرار وقف إطلاق النار بين مصر والعدو الصهيوني خلال حرب أكتوبر المجيدة، وكيف استطاع شعب السويس البطل التصدي لكل محاولات العدو لاقتحام المدينة لمدة تجاوزت الـ100 يوم، كما شهدت مكتبة كفر كلا الباب الثقافية اقامة محاضرة للاحتفال بأبطال ثورة 23 يوليو، تم خلالها استعراض لأهم المحطات في تاريخ مصر أثناء حكم الملك، وكيف قرر الضباط الأحرار القيام بالثورة لتحرير مصر من الملكية التي استنفذت خيراتها واستعبدت أهلها، كما تم مناقشة ردود الأفعال العالمية بعد نجاح الثورة.

وفي سياق متصل شارك أطفال مكتبة كفر حجازي الثقافية في مناقشة لكتاب "وليمة الصباح الباكر" للمؤلف والكاتب رجب حسين السيد، تعرفوا خلالها على أهمية القراءة في ترسيخ العلم وتبادل المعلومات والبحث عن الحقائق من المصادر الموثوق بها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

منذ نصف ساعة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مدرب الجزائر في كأس العالم 2014 مرشح لقيادة المغرب

منذ يوم

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

ستوديو

تشكيل منتخب بيرو أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

البلايلي يفتتح أهداف الجزائر في شباك غينيا

البرازيل بالقوة الضاربة أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا

هيفاء وهبي تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها (صورة)

ads

رياضة

بالفيديو.. البلايلي يتقدم للجزائر أمام غينيا

رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا

انيست أندرياننتنينة رجل مباراة مدغشقر والكونجو

روني يُحرض سانشو على تجاهل مانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

السيسي: القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في النيجر "علامة فارقة"

"عبدالعال" يجيب: هل هناك علاقة بين قانون الجنسية و"صفقة القرن"؟

من المخاطبون بقانون "التأمينات والمعاشات" الجديد؟.. اعرف التفاصيل

"فيسبوك" و"تويتر" لن يحضرا قمة التواصل الاجتماعي في أمريكا.. لماذا؟

منوعات

هيفاء وهبي تثير الجدل مع شقيقتها على السوشيال ميديا

دراسة تضع معيارا غير متوقع لاختيار شريك الحياة

وفاة نجم ديزنى الأمريكي بشكل مفاجئ

العثور على رجل ميت في فلوريدا بعدما تلقى 100 عضة من كلاب

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على موعد إعلان نتيجة اختبارات قدرات إعلام القاهرة

جامعة حلوان تعلن خطة الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية

تنسيق 2019.. 5 إرشادات هامة باختبار القدرات بإعلام القاهرة

نهاية أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة الخميس القادم

إسلام سياسي

تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي

الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف

هجوم إخواني جديد على محمد صلاح

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية

ورش حكي ورسم بثقافة بورسعيد

مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»: يحتمل ٢٠٠ حلقة ويعكس الحياة الاجتماعية فى الخمسينيات

"90 فيلمًا مصريًا" بضيافة جمعية نقاد السينما.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك