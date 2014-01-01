"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث عقد بيت ثقافة القرشية محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في شعر جاهين" تناولت استعراض لحياة المؤلف ورسام الكاريكاتير والشاعر صلاح جاهين، والذي يعتبر واحد من أهم شعراء مصر وصاحب الفضل الكبير في حشد الجماهير المصرية خلال ثورة 23 يوليو من خلال العديد من الأغاني الوطنية التي تغنى بها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



كما ناقش البيت كتاب "خفايا حصار السويس" للكاتب والمؤلف حسين العشي تضمنت المناقشة أهم الأحداث التاريخية لمدينة السويس بعد صدور قرار وقف إطلاق النار بين مصر والعدو الصهيوني خلال حرب أكتوبر المجيدة، وكيف استطاع شعب السويس البطل التصدي لكل محاولات العدو لاقتحام المدينة لمدة تجاوزت الـ100 يوم، كما شهدت مكتبة كفر كلا الباب الثقافية اقامة محاضرة للاحتفال بأبطال ثورة 23 يوليو، تم خلالها استعراض لأهم المحطات في تاريخ مصر أثناء حكم الملك، وكيف قرر الضباط الأحرار القيام بالثورة لتحرير مصر من الملكية التي استنفذت خيراتها واستعبدت أهلها، كما تم مناقشة ردود الأفعال العالمية بعد نجاح الثورة.



وفي سياق متصل شارك أطفال مكتبة كفر حجازي الثقافية في مناقشة لكتاب "وليمة الصباح الباكر" للمؤلف والكاتب رجب حسين السيد، تعرفوا خلالها على أهمية القراءة في ترسيخ العلم وتبادل المعلومات والبحث عن الحقائق من المصادر الموثوق بها.