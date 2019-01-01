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منوعات

العثور على رجل ميت في فلوريدا بعدما تلقى 100 عضة من كلاب

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الأمريكية مقتل رجل في ولاية فلوريدا بعدما تعرض لأكثر من 100 عضة من مجموعة كلاب أثناء عودته إلى منزله عبر طريق مختصرة.

وعثرت الشرطة على مالفن أولدز جونيور، 45 عاما، مفارقا الحياة في منطقة حرجية بالقرب من بحيرة بلاسيد، وآثار العض بادية على مختلف أنحاء جسمه.

وقالت صحيفة "يو إس تودي" الأمريكية إن الضحية، وهو أب لخمسة أولاد، شوهد لآخر مرة على قيد الحياة قبل ساعات من سلوكه الطريق المختصرة.

وأكد بيان صحفي لمقاطعة هايلاند أن حالات مهاجمة الكلاب للناس نادرة في المقاطعة.

هذا وشنت السلطات حملة على الكلاب الضالة في المنطقة، خوفا من تعرض مزيد من المواطنين للعض، ودعتهم للهدوء وعدم الخوف إذا اقترب كلب ضال منهم.

يذكر أن الدراسات الطبية تؤكد أن شخصا من بين كل خمسة يتعرضون لعضات الكلاب يحتاج إلى تلقي العلاج والعناية الطبية.
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