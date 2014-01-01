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عالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو إلى مزيد من جهود تعزيز التنمية المستدامة

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعا مسئولون أوروبيون رفيعو المستوى إلى تفعيل دور المنظمات الإقليمية في تعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الأحد في لوكسمبورج في إطار دورتها السنوية الـ28، والتي عقدت تحت عنوان "النهوض بالتنمية المستدامة لتعزيز الأمن: دور البرلمانات".
وأكد بيان المنظمة - مقرها فيينا - أهمية دور البرلمانيون في تنفيذ الالتزامات الدولية بما في ذلك خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة الـ17، لافتًا إلى تأكيد الرئيس الحالي للمنظمة ووزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك على ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والالتزام بالنموذج الأمني الشامل الذي وضعته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تقوم من خلال عملياتها الميدانية ومؤسساتها المستقلة وأمانتها بأدوار نشطة لدعم الاستقرار وحل الصراعات الدولية.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الأولويات الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا والأمن الإلكتروني وتغير المناخ، موضحًا أن المنظمة لديها القدرة على أن تكون منتدى للحوار الدبلوماسي الهادف بين الشرق والغرب.
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