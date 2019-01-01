ورش حكي ورسم بثقافة بورسعيد

ضمن البرنامج الثقافى الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد خلال شهر يوليو الجارى، أقامت مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد ورشة لتعليم فن الرسم للأطفال نفذتها الفنانة أمانى شوقى، بحضور عدد كبير من الأطفال الموهوبين فى الرسم بإشراف الشاعر السيد السمرى.



بينما نظمت مكتبة طفل القوات المسلحة بالتعاون مع النادى الصيفى بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنات ورشة حكى حول قصة "قابيل وهابيل" نفذتها سمر سمير وتناقش التلاميذ حولها، أعقبها ورشة رسم وتلوين شارك فيها عدد كبير من الأطفال هواة الرسم.



كما نظم بيت ثقافة تحسين الصحة ورشة رسم للأطفال بمناسبة ثورة يوليو نفذتها سمر يحيي مع أطفال دار تحسين الصحة.