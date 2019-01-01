رئيس وزراء اليونان: نحترم نتيجة الانتخابات

قال أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، إنه يحترم إرادة الشعب الذي صوت لصالح وصول حزب الديمقراطية الجديدة للسلطة خلال الانتخابات العامة التي جرت في البلاد اليوم الأحد.



وقال "تسيبراس"، للصحفيين "اليوم نقبل حكم الشعب ورؤوسنا مرفوعة، كان علينا اتخاذ قرارات صعبة بتكلفة سياسية باهظة من أجل وصول اليونان إلى ما هي عليه الآن".